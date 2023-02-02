Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ötken'e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Sevgisini her fırsatta dile getiren Sayan şimdi de eşi için kesenin ağzını açtı. İlk kez birlikte Sevgililer Günü geçireceği Ökten için büyük jest yapan usta şarkıcı sürprizi ile şaşırttı.