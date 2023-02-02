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Haberler Galeri Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ötken'e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ötken'e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Sevgisini her fırsatta dile getiren Sayan şimdi de eşi için kesenin ağzını açtı. İlk kez birlikte Sevgililer Günü geçireceği Ökten için büyük jest yapan usta şarkıcı sürprizi ile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:33
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Seda Sayan eşi Çağlar Ötken’e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten için kesenin ağzını açtı.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ötken’e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Eşi Ötken ile ilk kez sevgililer gününü kutlayacak olan Sayan ise romantik anlar yaşamak için lüks bir mekan ayarladı.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ötken’e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

SEDA SAYAN'DAN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

Sevgisini her fırsatta dillendiren Sayan, eşi ile birlikte aşıklar şehri olan Paris'e plan yaptığı söyleniyor.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ötken’e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

İddialara göre Sayan, Eyfel Kulesi'ne karşı kral dairesini eşi Ötken için ayırdı.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ötken’e büyük jest! Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz nisan ayında hayatlarını birleştirmişti. Yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenen ikili daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.