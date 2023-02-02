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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olmuştu. Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ve sosyal medyada paylaşımlar yapmayan ikili boşanacakları iddiasıyla gündeme gelmişti. Düvenci paylaşımlarıyla kafaları karıştırırken çiftten yeni fotoğraf geldi.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:45
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı. Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

BÜLENT KRİZ YOK DEMİŞTİ

Çok geçmeden Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci ve çocukları Okan Ali'yle sarıldıkları kareyi yayınlayarak, iddiaları yalanladı.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

Şakrak, "Sureti gör beyan ile, beyana sığmazam" yazdı. Şakrak etiket bölümüne Düvenci'nin Engin Akgün'den olan kızı Melisa'yı da ekledi. Ayrılık iddialarına fotoğrafla 'kriz yok' cevabını veren Bülent Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.