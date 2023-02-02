Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı. Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.