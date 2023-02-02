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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın paylaşımları kafaları karıştırmıştı! Yeni fotoğraf geldi
2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olmuştu. Bir süredir yan yana görüntülenmeyen ve sosyal medyada paylaşımlar yapmayan ikili boşanacakları iddiasıyla gündeme gelmişti. Düvenci paylaşımlarıyla kafaları karıştırırken çiftten yeni fotoğraf geldi.
Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:45Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:45