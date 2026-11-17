Kadını eve getirip ablasının karşısına çıkardı! Seda Sayan'dan olay itiraf
Seda Sayan, ailesiyle ilgili geçmişte yaşadığı çarpıcı bir olayı anlattı. Yıllarca aldatılan ablasını gerçeğe inandırmak için ablasının eşinin birlikte olduğu kadını eve getirerek karşısına çıkardığını söyleyen ünlü sanatçı, tüm çabalarına rağmen ablasını ikna edemediğini "Olan yine bana oldu!" sözleriyle dile getirdi.
Magazin dünyasının dobra açıklamalarıyla tanınan isimlerinden Seda Sayan, katıldığı bir programda yıllar önce ailesinde yaşanan bir olayı ilk kez anlattı. Ablasının senelerce aldatıldığını ancak eşine konduramadığı için bu duruma inanmadığını belirten Sayan, gerçeği göstermek için izlediği sıra dışı yolu paylaştı.
"BENİM ABLAM SENELERCE ALDATILDI"
Sayan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Çok güzel yalan söyleyen insan kandırır. Sadece erkekler değil, çok güzel yalan söyleyen kadınlar da var. Benim ablam senelerce aldatıldı. Ben ona 'Kocan seni aldatıyor.' diyordum, o 'Yok.' diyordu. Senelerce kocasına konduramadı. 'Bu adam hiçbir bayramda, yılbaşında, önemli günde yanında yok, nerede?' diyordum."
"KIZI ENSESİNDEN TUTUP EVE GETİRDİM"
Ablasının eşinin kendisini aldattığına bir türlü inanmadığını belirten Sayan, sonunda duruma müdahale ettiğini ve eşinin birlikte olduğu kadını ablasının karşısına çıkardığını anlattı.
Ünlü sanatçı, o anları şu ifadelerle aktardı:
"Ama ablam 'Yapmaz, iyi adam.' diyerek inanmıyordu. En son bir gün tuttum kızı ensesinden, eve getirdim. Ablamın karşısına oturttum ve 'Bak, kocan seni bununla aldatıyor.' dedim."
"OLAN YİNE BANA OLDU"
Seda Sayan, birlikte olduğu kadını ablasının karşısına çıkarmasına rağmen onu gerçeğe inandıramadığını söyledi. Ablasının eşinin söylediklerine inanmaya devam ettiğini belirten Sayan, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
"Kadını karşısına getirdiğim halde ablam hâlâ 'Yok, onların arasında bir şey yok.' dedi. Kocası yine ne yaptı etti, ablamı inandırdı. Olan yine bana oldu. İnanmak istemeyen insanlar var."