"BENİM ABLAM SENELERCE ALDATILDI"

Sayan, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok güzel yalan söyleyen insan kandırır. Sadece erkekler değil, çok güzel yalan söyleyen kadınlar da var. Benim ablam senelerce aldatıldı. Ben ona 'Kocan seni aldatıyor.' diyordum, o 'Yok.' diyordu. Senelerce kocasına konduramadı. 'Bu adam hiçbir bayramda, yılbaşında, önemli günde yanında yok, nerede?' diyordum."