Bir dönemin çocuk yıldızları olan Furkan Kızılay ve Gizem Güven, yıllar sonra yaptıkları nostaljik paylaşımla yeniden gündeme geldi.

"YILLAR ÇOK ÇABUK GEÇMİŞ"

Gizem Güven, Instagram hesabından Furkan Kızılay ile hem çocukluk hem de şimdiki hallerinin yer aldığı bir kareyi "Biraz zaman geçmiş olabilir. 22 yıl kadar" notuyla paylaştı.