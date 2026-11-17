Setlerden uzak, yeni bir hayat! Furkan Kızılay ve Gizem Güven’den yıllara meydan okuyan kare
Bir dönemin sevilen çocuk yıldızları Furkan Kızılay ve Gizem Güven, yıllar sonra bir araya geldikleri nostaljik paylaşımla gündem oldu. İkilinin çocukluk fotoğraflarıyla şimdiki hallerini buluşturan kare, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi, çocuk oyuncularıyla da izleyicilerin unutulmazları arasına girmişti. 16 Ocak 2002'de yayın hayatına başlayan ve 5 sezon boyunca ekranlarda kalan dizide, Haluk ve Meltem'in telefon ısrarıyla tanınan oğulları "Havuç Emre" karakterine Furkan Kızılay hayat veriyordu.
SETLERDEN UZAK, YENİ BİR HAYAT
Aradan geçen yıllara rağmen eski bölümleri ilgiyle izlenen dizinin sevilen çocuk yıldızı, şimdiki haliyle de merak uyandırıyor.
Şimdilerde 35 yaşında olan Furkan Kızılay, Tutku Yılmaz ile evlendi ve Sapanca'da yeni bir hayat kurdu. Uzun süredir oyunculuktan uzak olan Kızılay, son olarak Survivor yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmıştı.
Bir dönemin unutulmaz çocuk oyuncularından Gizem Güven de Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren ve Selena dizisindeki üç kız kardeşten biri olan Leyla karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Genç oyuncu, son olarak Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle izleyici karşısına çıktı.
Çocuk yaşta ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Güven, şimdilerde sosyal medya içerik üreticiliği yapıyor ve televizyon projelerinde pek yer almıyor.