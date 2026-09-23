Peki Seda Bakan kimdir, nasıl ünlü oldu? Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafından Selanikli, baba tarafından ise Saraybosnalıdır. Bir ağabeyi bulunan Bakan, eğitim hayatını Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nde tamamladı. Seda Bakan nereli? Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Seda Bakan hangi üniversite mezunu? Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitimi de alan Bakan, Türker İnanoğlu tarafından sinema ve televizyon alanında eğitim vermek ve sektördeki yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerinin ilk yılları Seda Bakan, oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde Sana Mecburum ve Adanalı gibi yapımlarda rol aldı. Bu projelerin ardından kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Behzat Ç. ile geniş kitlelerce tanındı Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.