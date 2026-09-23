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Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seda Bakan, babasının dikkat çeken bir özelliğini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti. Ünlü oyuncunun samimi açıklaması, magazin dünyasında ve sosyal medyada dikkat çekti.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 1

Seda Bakan, kariyerinin ilk yıllarından bu yana enerjisi, doğallığı ve komedi alanındaki başarısıyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra renkli aile hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bakan, uzun yıllardır müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 2

Seda Bakan ve Ali Erel, 2014 yılında hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının göz önünde olan isimlerinden olmalarına rağmen evliliklerini daha sakin bir şekilde sürdüren çift, sosyal medyaya yansıyan samimi anlarıyla da takipçilerinden ilgi görüyor.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 3

Çift, 2019 yılında ilk kızları Leyla'nın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile, 2022 yılında küçük kızları Ela'nın doğumuyla dört kişiye ulaştı.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 4

GÖZLERİNİ KIVANÇ TATLITUĞ'A BENZETTİ

Ünlü oyuncu, son olarak babası Kasım Bakan'la ilgili yaptığı bir açıklamayla magazin gündemine geldi. 2. Sayfa'ya konuşan Seda Bakan, babasının gözlerini meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlerine benzettiğini söyledi.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 5

İŞTE SEDA BAKAN'IN BABASI

Ünlü oyuncunun bu benzetmesi, magazin gündeminde dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 6

Peki Seda Bakan kimdir, nasıl ünlü oldu?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafından Selanikli, baba tarafından ise Saraybosnalıdır. Bir ağabeyi bulunan Bakan, eğitim hayatını Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nde tamamladı.

Seda Bakan nereli?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Seda Bakan hangi üniversite mezunu?

Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk eğitimi de alan Bakan, Türker İnanoğlu tarafından sinema ve televizyon alanında eğitim vermek ve sektördeki yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan TÜRVAK Sinema-TV Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 7

Oyunculuk kariyerinin ilk yılları

Seda Bakan, oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde Sana Mecburum ve Adanalı gibi yapımlarda rol aldı. Bu projelerin ardından kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı.

Behzat Ç. ile geniş kitlelerce tanındı

Bakan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi 8

Kardeş Payı ile ününü pekiştirdi

Seda Bakan, Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı Feyyza karakteriyle komedi alanındaki yeteneğini ortaya koydu. Dizideki performansı, oyuncunun daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

Televizyondan dijital projelere uzanan kariyer

Seda Bakan, oyunculuğun yanı sıra Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jüri üyeliği de yaptı. Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda yayımlanan Zeytin Ağacı gibi yapımlarda rol alarak kariyerini sürdürdü.

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