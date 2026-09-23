Seda Bakan’dan Kıvanç Tatlıtuğ benzetmesi
Seda Bakan, babasının dikkat çeken bir özelliğini Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti. Ünlü oyuncunun samimi açıklaması, magazin dünyasında ve sosyal medyada dikkat çekti.
Seda Bakan, kariyerinin ilk yıllarından bu yana enerjisi, doğallığı ve komedi alanındaki başarısıyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra renkli aile hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bakan, uzun yıllardır müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Seda Bakan ve Ali Erel, 2014 yılında hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının göz önünde olan isimlerinden olmalarına rağmen evliliklerini daha sakin bir şekilde sürdüren çift, sosyal medyaya yansıyan samimi anlarıyla da takipçilerinden ilgi görüyor.
Çift, 2019 yılında ilk kızları Leyla'nın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile, 2022 yılında küçük kızları Ela'nın doğumuyla dört kişiye ulaştı.
GÖZLERİNİ KIVANÇ TATLITUĞ'A BENZETTİ
Ünlü oyuncu, son olarak babası Kasım Bakan'la ilgili yaptığı bir açıklamayla magazin gündemine geldi. 2. Sayfa'ya konuşan Seda Bakan, babasının gözlerini meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlerine benzettiğini söyledi.
İŞTE SEDA BAKAN'IN BABASI
Ünlü oyuncunun bu benzetmesi, magazin gündeminde dikkat çeken detaylardan biri oldu.