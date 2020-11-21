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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Seda Bakan koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu...
Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Küçük bir kızı bulunan Bakan sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz şükürler olsun çok iyi" dedi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 11:31
Güzel oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
35 yaşındaki Bakan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.
"AİLEMİN DURUMU İYİ"
Kızı ve eşinin sağlık durumları hakkında bilgi de veren oyuncu, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" diye yazdı.
"TEK KORUNMA YOLU MASKE"
Seda Bakan, ardından takipçilerini maske konusunda uyardı ve "Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerini çıkarmayın" dedi.