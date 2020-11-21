Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaradı

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla bu yıla damga vuran Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Ege'de tatile çıkan Sarıkaya, kendisini doğaya verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Sarıkaya, binlerce beğeni ve yorum yağmuru aldı. Sıfır makyaj halini paylaşan Sarıkaya'ya 'ayrılık yaradı' mesajları yağdı.