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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaradı Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Ayrılık yaradı
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla bu yıla damga vuran Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Ege'de tatile çıkan Sarıkaya, kendisini doğaya verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Sarıkaya, binlerce beğeni ve yorum yağmuru aldı. Sıfır makyaj halini paylaşan Sarıkaya'ya 'ayrılık yaradı' mesajları yağdı.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 12:31
Cem Yılmaz ile olan bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya, bir süre önce Ege'de tatile çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendisini doğaya veren güzel oyuncunun tatilinden yeni fotoğraflar geldi.
Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj hali ile yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İlk yorum ise annesi Ümran Seyhan'dan geldi.
Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj hali ile yaptığı paylaşıma "Güzelimmm" yorumunu yapan annesi Ümran Seyhan sosyal medyada da merak konusu oldu.
İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımları…