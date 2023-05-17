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Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...

30 kiloyu birden verdi, görenler inanamadı. Oyuncu Seda Bakan, bu yöntemle doğum kilolarına veda etti! İkinci kez anne olan Bakan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu, doğum sonrası özel bir diyet ya da formülüm yok." demişti. Sevenleri ise güzel oyuncunun nasıl zayıfladığını merak etti. İşte, Seda Bakan'ı tığ gibi incelten o formül!

Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:56
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Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...

İkinci kez anne olan Seda Bakan, doğumdan sonra aldığı kiloları bu yöntemle verdi. 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2023'de ise ikinci kızı Ela'yı kucağına alan güzel oyuncu, 30 kilo birden verdi. Son halini görenler inanamadı. Peki Seda Bakan nasıl zayıfladı? İşte, yağ yakan o formül...

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Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI!

2 Eylül'de kızı Ela'yı dünyaya getiren Seda Bakan, doğum kilolarından kurtulmuştu. Bakan, "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." dedi.

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Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...

Çalışmalar öğünlerde miktarlar açlık durumuna göre ayarlandığında bireylerin akşam 7'den sonra yemek yediklerinde yağlanmadıklarını, daha kolay kilo verdiklerini gösteriyor.

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Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Günün son öğünü ile yatış saati arasındaki birkaç saatlik zaman vücuda çok iyi geliyor. Sindirim sistemi, kişi uykuya dalmadan önce sindirimi gerçekleştirerek dinlenmeye geçiyor. Uzmanlar, bunun kişinin uyku kalitesini artırdığını ve ertesi gün de zinde uyanmanın anahtarı olduğunu belirtiyor.

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Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...

DİYABET VE KANSERDEN KORUYOR

Tip 2 diyabet sayısında ciddi bir artış var ve yatmadan en az 2,5 saat önce yemek yeme rutini, bu hastalığı önemli derecede etkiliyor. Bu alışkanlık sayesinde; vücuda bir dinleme süresi vererek, insülinin daha iyi emilmesi sağlanıyor. Uzmanlar, sadece diyabet değil, geç akşam yemeğinin de kansere yakalanma şansını artırdığını belirtiyor.