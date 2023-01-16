16 Ocak 2023, Pazartesi
Seçil Çiftçi kimdir, olayı ne? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi mi öldürdü, neden?
"Seçil Çiftçi kimdir, eski sevgilisini mi öldürdü? sorusu sosyal medyada gündem olmaya başladı. İstanbul'da yaşanan korkunç olay, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emniyet güçlerinin ormanlık alanda bulduğu cesedin Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisine ait olduğu ortaya çıktı. Yaşananların ardından Çiftçi, cinayeti itiraf ederek, gözaltına alındı. Peki, "Seçil Çiftçi kimdir, olayı ne? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi neden öldürdü? İşte, olayın detayları...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:59
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