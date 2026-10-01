Adriana Lima'nın son görüntüsü dikkat çekti! Eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken dünyaca ünlü model Adriana Lima, Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı etkinlikte objektiflere yansıdı. Lima'nın değişimi ve son görüntüsü hayranlarının dikkatini çekti.

Victoria's Secret podyumlarıyla hafızalara kazınan Adriana Lima, son yıllarda görünümündeki değişimle sık sık gündeme geliyor. Özellikle yüzündeki değişim üzerinden estetik ve dolgu yaptırdığına yönelik iddialar ortaya atılırken, yalnızca fotoğraflara bakarak Lima'nın herhangi bir estetik işlem yaptırdığını ya da mevcut bir işlemi geri aldırdığını söylemek mümkün değil.

Model, 2023 yılında görünümünü eleştiren yorumlara kendi fotoğrafını paylaşarak yanıt vermişti. Aradan geçen zamana rağmen sosyal medyada Lima'nın eski ve yeni görüntülerinin karşılaştırılması sürüyor. Adriana Lima, hamilelik sonrasında aldığı kilolarla da uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

YENİDEN PODYUM HAZIRLIĞINA BAŞLADI Son dönemde ise yeniden podyum hazırlıklarıyla adından söz ettiren ünlü modelin, bu yılki defile için uzun süredir yoğun bir çalışma programı uyguladığı belirtiliyor. Lima'nın yaklaşık bir yıldır spor ve beslenme konusunda disiplinli bir program sürdürdüğü, haftanın yedi günü spor yaptığı ve öğünlerini aksatmadan beslenme düzenine dikkat ettiği yönündeki açıklamalar da hazırlık sürecine ilişkin merakı artırdı.

GENÇLİK YILLARINA GERİ DÖNDÜ Lima, geçtiğimiz haftalarda Madrid Moda Haftası'nda görüntülendi. Ünlü modelin son görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından takipçilerinden dikkat çeken yorumlar geldi. Kullanıcılar, Lima'nın güncel görüntüsünü eski fotoğraflarıyla karşılaştırarak "Sanki 25 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" ve "Hâlâ podyumların yıldızı" gibi yorumlarda bulundu.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ Dünyaca ünlü model, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde de objektiflere yansıdı. Vogue Italia hesabından paylaşılan fotoğraflarda Lima'nın alışılmış kırmızı halı görünümünden farklı bir görüntü sergilemesi dikkat çekti.