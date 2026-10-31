Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Nev'in, uzun süredir görüşmediği ve küs olduğu ağabeyi Zeyyat Doğansoy'un miras işlemleri için harekete geçtiği öne sürüldü.
Şarkıcı Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, durumunun kritik seyretmesi üzerine 22 Ekim'de ikinci kez entübe edildi.
57 YAŞINDA GELEN ACI VEDA!
24 Ekim'de hayatını kaybeden Nev, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının hâkim olduğu törende sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ALLAH'IN TAKDİRİ"
Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy, cenaze töreninde yaptığı konuşmada kardeşine veda etti.
57 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ağabeyi, "Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.
KÜS OLDUĞU ABİSİ HAREKETE GEÇTİ
Şarkıcı Nev, vefatından günler sonra bu kez mirasıyla gündeme geldi.
Hürriyet'in haberine göre, gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının, 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Tülin Doğansoy'un hastalığı döneminde ağabeyiyle arasının açıldığı belirtildi.
İddiaya göre, annelerinin vefatından sonra da iki kardeş görüşmedi. Nev'in hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.