Zeyyat Doğansoy'un, kardeşinin ölümünün ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı iddia edildi.

NEV HAKKINDA

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe mandolinle başlayan sanatçı, üniversite yıllarında gitar eğitimi aldı. 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanç K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage grubuyla müzik çalışmalarını sürdürdü. Zamanla bestecilik yönü ön plana çıkan Nev, solo kariyerine yöneldi.

İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. "Sen Gibi", "Benmişim" ve "Mühürlü Kaderim" gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, 2000'li yılların başına damga vuran isimler arasında yer aldı. Farklı müzik tarzlarını bir araya getirdiği albümleri ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Nev, 24 Ekim'de 57 yaşında hayatını kaybetti.