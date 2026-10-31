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Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Nev'in, uzun süredir görüşmediği ve küs olduğu ağabeyi Zeyyat Doğansoy'un miras işlemleri için harekete geçtiği öne sürüldü.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 1

Şarkıcı Nev, 3 Eylül'de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, durumunun kritik seyretmesi üzerine 22 Ekim'de ikinci kez entübe edildi.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 2

57 YAŞINDA GELEN ACI VEDA!

24 Ekim'de hayatını kaybeden Nev, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının hâkim olduğu törende sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 3

"ALLAH'IN TAKDİRİ"

Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy, cenaze töreninde yaptığı konuşmada kardeşine veda etti.

57 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ağabeyi, "Yapacak bir şey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 4

KÜS OLDUĞU ABİSİ HAREKETE GEÇTİ

Şarkıcı Nev, vefatından günler sonra bu kez mirasıyla gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre, gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının, 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Tülin Doğansoy'un hastalığı döneminde ağabeyiyle arasının açıldığı belirtildi.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 5

İddiaya göre, annelerinin vefatından sonra da iki kardeş görüşmedi. Nev'in hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 6

MİRASLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Nev'in hayatta olsaydı ağabeyi için bir vasiyet hazırlayacağı da iddialar arasında yer aldı.

Zeyyat Doğansoy'un, kardeşinin ölümünün ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı iddia edildi.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 7

EV, ARABA, YAZLIK, GİTAR KOLEKSİYONU...

Ağabeyinin, Nev'e ait otomobil, ev ve Bodrum'daki yazlık için veraset işlemlerini başlattığı öne sürüldü.

Sanatçının yakın dostlarının eve davet edilmesini istemediği ve Nev'in özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.

Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyinden dikkat çeken hamle 8

NEV HAKKINDA

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe mandolinle başlayan sanatçı, üniversite yıllarında gitar eğitimi aldı. 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanç K. ve Tolga İnci'den oluşan Chantage grubuyla müzik çalışmalarını sürdürdü. Zamanla bestecilik yönü ön plana çıkan Nev, solo kariyerine yöneldi.

İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. "Sen Gibi", "Benmişim" ve "Mühürlü Kaderim" gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, 2000'li yılların başına damga vuran isimler arasında yer aldı. Farklı müzik tarzlarını bir araya getirdiği albümleri ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Nev, 24 Ekim'de 57 yaşında hayatını kaybetti.

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