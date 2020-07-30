Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Geçtiğimiz yıl kızı Birgül'ü evlendiren Kibariye, şimdilerde torun heyecanı yaşıyor. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Birgül, annesiyle birlikte gittiği doktor kontrolünden çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.