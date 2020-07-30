30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Geçtiğimiz yıl kızı Birgül'ü evlendiren Kibariye, şimdilerde torun heyecanı yaşıyor. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Birgül, annesiyle birlikte gittiği doktor kontrolünden çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:53
  • 1
  • 6
Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun heyecanı yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

  • 3
  • 6
Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Kibariye'nin 20 yaşındaki kızı Birgül Küçükbalçık'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

  • 4
  • 6
Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

Anne olmak için gün sayan Kibariye'nin kızı Birgül annesi ile gittiği doktor kontrolünde karnı burnunda poz verdi.

  • 5
  • 6
Şarkıcı Kibariye anneanne oluyor! Ünlü şarkıcı anneanne oluyor! Karnı burnunda pozunu paylaştı

İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın karnı burnunda pozu...