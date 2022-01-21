Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

Ünlü popçu Hadise, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. O kareleri sosyal medya hesabı üzerinden "Bölümümüz şimdi başlıyor" ifadeleriyle paylaşan Hadise'nin paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Hadise, konu olan görüntüleri Instagram hikayeler kısmından da "Evet dedim" sözü ile paylaştı. İşte detaylar…