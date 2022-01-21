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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

Ünlü popçu Hadise, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. O kareleri sosyal medya hesabı üzerinden "Bölümümüz şimdi başlıyor" ifadeleriyle paylaşan Hadise'nin paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Hadise, konu olan görüntüleri Instagram hikayeler kısmından da "Evet dedim" sözü ile paylaştı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.01.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 09:56
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Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

Yakışıklı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını takipçilerine duyurdu.

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Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

TEK TAŞINI PAYLAŞMALARA DOYAMADI

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiğini görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

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Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

"BÖLÜMÜMÜZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Hadise paylaşımına, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

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Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

Ünlü şarkıcı, söz konusu görüntüleri Instagram hesabının hikayeler bölümünden de paylaşmayı ihmal etmedi.

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Şarkıcı Hadise, iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleniyor! Yüzüğü taktı: Evet dedim

"EVET DEDİM"

Hadise, hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma ise, "Evet dedim" notunu düştü.