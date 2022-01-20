Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Barbaroslar dizisinde Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Pelin Akil'e beğeni yağdı. İşte Pelin Akil ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...