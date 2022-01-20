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Haberler Galeri Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Barbaroslar dizisinde Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Pelin Akil'e beğeni yağdı. İşte Pelin Akil ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 20.01.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 16:30
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Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Barbaroslar'da canlandırdığı Bahar karakterindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Pelin Akil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Pelin Akil'e beğeni yağdı.

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Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

İşte Pelin Akil ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Yıldız Çağrı Atiksoy

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Barbaroslar’ın Isabel’i Pelin Akil güzelliğiyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı