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Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Çelik Erişçi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti. Erişçi, gördüğü ilgi ve hizmeti sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, "Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım" sözleriyle dikkat çekti.

Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 1

Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan sanatçı, hastanede gördüğü ilgi ve hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 2

Doktorlardan hemşirelere, yöneticilerden diğer sağlık çalışanlarına kadar tüm personele teşekkür eden Erişçi, devlet hastanesinde karşılaştığı hizmet anlayışını övgü dolu sözlerle anlattı.

"BEN BÖYLE İYİ BAKIM GÖRMEDİM"

Hastanenin özel değil, devlet hastanesi olduğuna dikkat çeken Çelik Erişçi, "Bir vesileyle acilde yatan bir dostumu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, iyi personel ve hastalara bu kadar ilgi gösterilen bir hastane görmedim." ifadelerini kullandı.

ŞARKICI ÇELİK: "ÖMÜR BOYU KONSER VERMEYE HAZIRIM"
Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 3

"ÖMÜR BOYU KONSER VERMEYE RAZIYIM"

Hastane yönetimini ve çalışanlarını tanımadığını belirten sanatçı, "Bu hastanenin başhekimi kim, yönetim ekibi ve personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Doktorundan başhekimine, tüm çalışanları için ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım." sözleriyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 4

Çelik Erişçi'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı Seda Sayan paylaşımı alkış emojisiyle desteklerken, çok sayıda kullanıcı da sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajına olumlu yorumlarla destek verdi.

Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 5

DEPREMZEDELERE YAPTIĞI YARDIMLARLA TAKDİR TOPLAMIŞTI

Çelik Erişçi, geçtiğimiz aylarda Hatay'da gerçekleştirdiği yardım çalışmalarıyla da gündeme gelmişti. Depremden etkilenen ilçelerde bakkal, market ve eczaneleri ziyaret eden sanatçı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyerek destek olmuştu.

Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 6

Yardımlarını "Denizde bir su damlasıyım." sözleriyle anlatan Erişçi, esnafın yalnızca gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarının kapatılmasını istemesinin kendisini duygulandırdığını ifade etmişti.

Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü 7

Veresiye borçlarının yanı sıra depremzedelere gıda kolileri de ulaştıran sanatçı, dayanışma çalışmalarıyla takdir toplamıştı.

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