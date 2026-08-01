Şarkıcı Çelik ziyaret ettiği devlet hastanesindeki hizmeti övdü

Şarkıcı Çelik Erişçi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret etti. Erişçi, gördüğü ilgi ve hizmeti sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, "Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım" sözleriyle dikkat çekti.

Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan sanatçı, hastanede gördüğü ilgi ve hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doktorlardan hemşirelere, yöneticilerden diğer sağlık çalışanlarına kadar tüm personele teşekkür eden Erişçi, devlet hastanesinde karşılaştığı hizmet anlayışını övgü dolu sözlerle anlattı. "BEN BÖYLE İYİ BAKIM GÖRMEDİM" Hastanenin özel değil, devlet hastanesi olduğuna dikkat çeken Çelik Erişçi, "Bir vesileyle acilde yatan bir dostumu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, iyi personel ve hastalara bu kadar ilgi gösterilen bir hastane görmedim." ifadelerini kullandı. ŞARKICI ÇELİK: "ÖMÜR BOYU KONSER VERMEYE HAZIRIM"

"ÖMÜR BOYU KONSER VERMEYE RAZIYIM" Hastane yönetimini ve çalışanlarını tanımadığını belirten sanatçı, "Bu hastanenin başhekimi kim, yönetim ekibi ve personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Doktorundan başhekimine, tüm çalışanları için ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım." sözleriyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çelik Erişçi'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçı Seda Sayan paylaşımı alkış emojisiyle desteklerken, çok sayıda kullanıcı da sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajına olumlu yorumlarla destek verdi.