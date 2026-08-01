Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti!
'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.
AİLESİ DUYURDU: "BABAMIZI KAYBETTİK"
Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
CENAZE PROGRAMI AÇIKLANMADI
Can Kolukısa'nın cenaze programına ilişkin detayların ise ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.
CAN KOLUKISA KİMDİR?
Can Kolukısa, 1934'te Eskişehir'de dünyaya geldi. Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsünde sürdürdü.
Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.