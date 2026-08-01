Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti!

Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde rol alan Kolukısa, özellikle 'Kapıcılar Kralı' , 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' filmlerindeki performansıyla hafızalarda yer edindi.

Kolukısa, özellikle 'Kapıcılar Kralı' filminde "Kılıbık Fehmi" karakteriyle hafızalara kazındı. Seslendirmesini ise usta sanatçı Gazanfer Özcan yaptı.

'Asmalı Konak', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Gibi', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizilerinde izleyiciyle buluşan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza attı.