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Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 1

Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 2

AİLESİ DUYURDU: "BABAMIZI KAYBETTİK"

Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 3

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANMADI

Can Kolukısa'nın cenaze programına ilişkin detayların ise ailesi tarafından ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 4

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa, 1934'te Eskişehir'de dünyaya geldi. Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsünde sürdürdü.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 5

Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 6

KEMAL SUNAL'IN ROL ARKADAŞIYDI

Uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde rol alan Kolukısa, özellikle 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' filmlerindeki performansıyla hafızalarda yer edindi.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 7

Kolukısa, özellikle 'Kapıcılar Kralı' filminde "Kılıbık Fehmi" karakteriyle hafızalara kazındı. Seslendirmesini ise usta sanatçı Gazanfer Özcan yaptı.

Usta oyuncu, sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergiledi.

Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'si Can Kolukısa hayatını kaybetti! 8

'Asmalı Konak', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Gibi', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizilerinde izleyiciyle buluşan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza attı.

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