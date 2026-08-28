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Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Bensu Soral, 18 yıldır hayatının bir parçası olan kedisi Sütlaç'ı kaybettiğini duyurdu. Soral, acı haberi gözyaşları içinde paylaşırken, patili dostuna veda mesajıyla sevenlerini duygulandırdı.

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 1

"Tatlı Küçük Yalancılar", "İçerde", "Cam Tavanlar", "Tuzak" ve "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bensu Soral, aldığı acı haberle yıkıldı.

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 2

ACI HABERİ GÖZYAŞLARIYLA DUYURDU

Ünlü oyuncu, Instagram hesabındaki son paylaşımında 18 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlaç'ı kaybettiğini duyurarak büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 3

"EN GÜZEL ANLARIMIZDA SEN VARSIN"

Gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, beraber büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın…

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 4

Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak…

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 5

En sonda koyduğum video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden, beraber çektiğimiz son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte…

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 6

Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız! Varlığına teşekkür ederim Sütlaç'ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor ve çok zor. Huzur içinde uyu güzel kızımız."

Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu 7

Bensu Soral'ın 18 yıldır birlikte büyüdüğü kedisi Sütlaç'ın hayatını kaybetmesi, ailesini de yasa boğdu. Soral'ın ablası Hande Soral da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN, İYİ Kİ SENİ SEÇTİK."

"18 yıl önce Cadde'de bir milli piyangocunun tezgâhının altında, yeni sütten kesilmiştin. Geldin, evimizin, ailemizin ilk dört ayaklısı oldun. 🤍 Öyle ki senden sonra doldu taştı evlerimiz...

Sen bize hayvan sevmeyi öğrettin, sen bize merhameti öğrettin, sokak hayvanlarını sevmeyi öğrettin, sen bize paylaşmayı öğrettin. 🙏 Biz büyüdük, sen büyüdün, biz ayrıldık ama sen @bedirhansoral'ı seçtin, Bedo da seni seçti... İyi ki seçtik ki sana hepimizden iyi baktı. 🤍

Çok sevdik seni Sütlaç. 🤍 Huzurla uyu güzel kızım. 🙏"

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