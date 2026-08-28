Sen şimdi huzura erdin, biliyoruz ama biz seni çok özleyeceğiz! Seni her zaman çok güzel hatırlayacağız! Varlığına teşekkür ederim Sütlaç'ım. Şu an bu vedayı yapıyor olmak bile inandırıcı gelmiyor ve çok zor. Huzur içinde uyu güzel kızımız."

Bensu Soral'ın 18 yıldır birlikte büyüdüğü kedisi Sütlaç'ın hayatını kaybetmesi, ailesini de yasa boğdu. Soral'ın ablası Hande Soral da sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN, İYİ Kİ SENİ SEÇTİK."

"18 yıl önce Cadde'de bir milli piyangocunun tezgâhının altında, yeni sütten kesilmiştin. Geldin, evimizin, ailemizin ilk dört ayaklısı oldun. 🤍 Öyle ki senden sonra doldu taştı evlerimiz...

Sen bize hayvan sevmeyi öğrettin, sen bize merhameti öğrettin, sokak hayvanlarını sevmeyi öğrettin, sen bize paylaşmayı öğrettin. 🙏 Biz büyüdük, sen büyüdün, biz ayrıldık ama sen @bedirhansoral'ı seçtin, Bedo da seni seçti... İyi ki seçtik ki sana hepimizden iyi baktı. 🤍

Çok sevdik seni Sütlaç. 🤍 Huzurla uyu güzel kızım. 🙏"