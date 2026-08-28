Bensu Soral'ı yasa boğan veda: 18 yıllık dostuydu
Oyuncu Bensu Soral, 18 yıldır hayatının bir parçası olan kedisi Sütlaç'ı kaybettiğini duyurdu. Soral, acı haberi gözyaşları içinde paylaşırken, patili dostuna veda mesajıyla sevenlerini duygulandırdı.
"Tatlı Küçük Yalancılar", "İçerde", "Cam Tavanlar", "Tuzak" ve "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bensu Soral, aldığı acı haberle yıkıldı.
ACI HABERİ GÖZYAŞLARIYLA DUYURDU
Ünlü oyuncu, Instagram hesabındaki son paylaşımında 18 yıldır yanından ayırmadığı kedisi Sütlaç'ı kaybettiğini duyurarak büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
"EN GÜZEL ANLARIMIZDA SEN VARSIN"
Gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sen bizim sahiplendiğimiz ilk kedimizdin. 18 yıl boyunca hep beraberdik, beraber büyüdük. En güzel anılarımızda hep sen varsın…
Senin sayende hayvansever olduk. Bize o kadar güzel duygular yaşattın ve o kadar güzel bir arkadaş oldun ki… Yerin her zaman ayrı olacak…
En sonda koyduğum video, hastalığının ciddiyetini öğrendiğim ilk günden, beraber çektiğimiz son videomuzmuş. Hayat maalesef böyle işte…