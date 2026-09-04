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3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, üçüncü kez anne olduktan sonra Bodrum'da verdiği pozlarla dikkat çekti. Doğum sonrası fit görüntüsüyle beğeni toplayan İtalyan model ve sunucunun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve oyuncu Sara Arfaoui ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, 2023 yılında oğulları Kais'i, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına alarak iki kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 2

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyuran ünlü çift, bir kez daha erkek bebek heyecanı yaşadı. Çift, dünyaya gelen oğullarına Kian adını verdi.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 3

BODRUM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Üçüncü kez anne olan Sara Gündoğan, doğum sonrası kısa sürede toparlanan görüntüsüyle dikkat çekti. Bodrum'da tatil yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 4

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Gündoğan'ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle Galatasaray taraftarları, ünlü ismin son haline yoğun ilgi gösterdi.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 5

SARA ARFAOUİ KİMDİR?

17 Haziran 1995'te Fransa'da dünyaya gelen Sara Arfaoui, İtalyan kökenlidir. Kariyerine modellikle başlayan Arfaoui, İtalya'da çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı. Ayrıca futbolcu eşlerinin hayatını konu alan ve Amazon Prime'da yayımlanan Married to the Game adlı yapımda yer aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE 2022'DE EVLENDİ

Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan ile 2022 yılının Mayıs ayında Danimarka'da sessiz sedasız evlendi. Çift, daha sonra İlkay Gündoğan'ın memleketi Balıkesir'de düğün yaptı.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 6

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui'nin bu evlilikten Kais, Ella ve Kian adında üç çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarıyla birlikte sık sık sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor.

3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü 7

GALATASARAY TARAFTARININ İLGİ ODAĞI OLDU

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Sara Arfaoui de Türk futbolseverlerin yakın takibine girdi. Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından "yenge" olarak anılan Arfaoui, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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