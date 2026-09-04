3. kez anne olan Sara Gündoğan fit görüntüsüyle sosyal medyada ilgi gördü

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, üçüncü kez anne olduktan sonra Bodrum'da verdiği pozlarla dikkat çekti. Doğum sonrası fit görüntüsüyle beğeni toplayan İtalyan model ve sunucunun paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve oyuncu Sara Arfaoui ile hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, 2023 yılında oğulları Kais'i, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına alarak iki kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyuran ünlü çift, bir kez daha erkek bebek heyecanı yaşadı. Çift, dünyaya gelen oğullarına Kian adını verdi.

BODRUM'DAN PAYLAŞIM YAPTI Üçüncü kez anne olan Sara Gündoğan, doğum sonrası kısa sürede toparlanan görüntüsüyle dikkat çekti. Bodrum'da tatil yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Gündoğan'ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle Galatasaray taraftarları, ünlü ismin son haline yoğun ilgi gösterdi.