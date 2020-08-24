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Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde, Yunus Fidan kendisine verilen oyunu tamamlayarak 50 bin liralık ödülü kazandı. Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek.

Giriş Tarihi: 24.08.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 12:39
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Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

Ferit Aktuğ'un sunumu ile Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şans Kapıyı Çalınca, kazandırmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

Geçtiğimiz günlerde Fidan Ailesi adına yarışan Yunus Fidan kendisine verilen oyunu evinde 1 hafta çalışmasının ardından stüdyoda tamamlayarak 50 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.

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Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

30 yaşında mobilya boya ustası olarak yaşamını sürdüren Yunus Fidan maddi imkansızlıklar sebebi ile 2 aylık bebeği ve eşi ile birlikte babaannesinin yazlık evinde yaşamını sürdürürken büyük ödülü kazanması sonucu nihayet kendi evine taşınabilecek.

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Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.

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Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

Bu hafta Eşsiz ailesi, Yıldız ailesi, Uysal ailesi ve Aksoy ailesi büyük ödül için yarışacak!
Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" ö25 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!