Şans Kapıyı Çalınca Yunus Fidan ve ailesine umut oldu!

Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde, Yunus Fidan kendisine verilen oyunu tamamlayarak 50 bin liralık ödülü kazandı. Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek.