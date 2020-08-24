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Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 24.08.2020 12:33
Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde, Yunus Fidan kendisine verilen oyunu tamamlayarak 50 bin liralık ödülü kazandı. Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek. Bu hafta Eşsiz ailesi, Yıldız ailesi, Uysal ailesi ve Aksoy ailesi büyük ödül için yarışacak!
Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Fidan ailesi büyük ödülü kazandı
Fidan ailesi büyük ödülü kazandı
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