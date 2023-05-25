25 Mayıs 2023, Perşembe
Sanat dünyasından İlham Gencer’e acı veda! "Canım ustam, ilk sahnemin duayeni..."
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müzisyenin vefat haberini ise oğlu Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. 101 yaşında yaşama veda eden Gencer'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç gibi ünlü isimler, İlham Gencer'e böyle veda etti.
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:18
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