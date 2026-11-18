Ünlülerin miraslarında dikkat çeken detaylar! Aileleri karşı karşıya getiren davalar

Ünlü sanatçıların vasiyetleri, vefatlarının ardından aileleri arasında miras krizlerine yol açtı. Kadir İnanır'dan Ferdi Tayfur'a, Kayahan'dan Cüneyt Arkın'a kadar birçok ismin mirası mahkemelik oldu.

Sanat camiasının usta isimlerinin vefatlarının ardından geride bıraktıkları mal varlıkları ve vasiyetnameler, aile fertleri ile yakınları arasında yaşanan hukuki süreçlerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da son yazısında, hayatını kaybeden sanatçıların ardından yaşanan miras mücadelelerini ve mahkemeye taşınan anlaşmazlıkları ele aldı.

SERVETLERİ AİLELERİNİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ Kadir İnanır 26 Haziran 2026'da hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı vasiyet, ailesini ikiye böldü. Usta sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyetle ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar da miras tartışmalarını alevlendirdi. Mirasla ilgili hukuki süreç ise devam ediyor.

Ferdi Tayfur Listede en çok konuşulan isimlerden biri de Ferdi Tayfur oldu. Arabesk müziğin usta ismi, vasiyetinde bazı gayrimenkullerini Darüşşafaka, LÖSEV ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi kurumlara bıraktı. Kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt ise vasiyete itiraz etti. Sanatçının şarkılarının telif hakları ve taşınmazları da hukuki sürecin konusu haline geldi.

Kayahan 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın ardından da miras anlaşmazlığı gündeme geldi. Sanatçının kızı Beste Açar ile son eşi İpek Açar arasında ortak hesaplardaki paralar, telif hakları ve gayrimenkuller nedeniyle hukuki süreç başladı. Taraflar arasındaki miras anlaşmazlığı yıllar boyunca devam etti.