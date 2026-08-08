Sanat camiasının acı kaybı! Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

90'lı yıllara damga vuran, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkıları ile bilinen şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

"Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkılarıyla hafızalara kazınan, arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever'den acı haber geldi.

ŞARKICI CANSEVER HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

"CANSEVER ABLAM RAHMETLİ OLDU"

Acı haberi Mehtap sosyal medya hesabından "Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk" sözleriyle duyurdu.

"KONUŞAMIYORUM, YAZAMIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Cansever, henüz sağlığına kavuşamadığını belirterek, "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum, antibiyotik ve ilaç tedavisi görüyorum. Sürekli yatıyorum. Tansiyonum düşük, sürekli ateşim çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu zorlu sürece rağmen umudunu kaybetmeyen usta sanatçı, yaşadığı sıkıntılı günlerin geride kalacağına inandığını belirterek sevenlerinden dua istemişti.

CANSEVER KİMDİR? Cansever, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde, 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Babası Makedonya'da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşındayken sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever, ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 yılında romatizmal bir hastalık türü olan ankilozan spondilite (Morbus Bechterew) yakalanarak uzun yıllar boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı. 1997 yılında ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show isimli programa çıkarak Kara Çadır isimli ünlü Yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirdi ve büyük beğeni topladı. Böylece Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun ve Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.