Sanat camiasının acı kaybı! Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
90'lı yıllara damga vuran, "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkıları ile bilinen şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
"Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi unutulmaz arabesk şarkılarıyla hafızalara kazınan, arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever'den acı haber geldi.
ŞARKICI CANSEVER HAYATINI KAYBETTİ
Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
"CANSEVER ABLAM RAHMETLİ OLDU"
Acı haberi Mehtap sosyal medya hesabından "Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk" sözleriyle duyurdu.
"KONUŞAMIYORUM, YAZAMIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Cansever, henüz sağlığına kavuşamadığını belirterek, "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum, antibiyotik ve ilaç tedavisi görüyorum. Sürekli yatıyorum. Tansiyonum düşük, sürekli ateşim çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu zorlu sürece rağmen umudunu kaybetmeyen usta sanatçı, yaşadığı sıkıntılı günlerin geride kalacağına inandığını belirterek sevenlerinden dua istemişti.
CANSEVER KİMDİR?
Cansever, 8 Temmuz 1967'de Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde, 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeni olup Roman asıllıdır. Babası Makedonya'da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşındayken sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.
Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever, ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkararak müzik dünyasına profesyonel bir giriş yaptı. 1994 yılında romatizmal bir hastalık türü olan ankilozan spondilite (Morbus Bechterew) yakalanarak uzun yıllar boyunca bu hastalığın zorluklarını taşıdı.
1997 yılında ilk kez İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show isimli programa çıkarak Kara Çadır isimli ünlü Yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirdi ve büyük beğeni topladı. Böylece Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun ve Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.
1998 yılında Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Cemalim isimli albümde dillere pelesenk olan şarkılara yer verdi. Bu albümde Cemalim, Sen Ağlama, Yar, Ekmeği Kazanmak Zor, Durdurun Dünyayı, Sensiz Olmaz, Deme Deme, Yüce Dağ Başında, Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava), Şehidin Mektubu, Mehmeyikun, Saracagihe, İhimere, Hayde ve Aman şarkıları yer aldı. Cemalim adlı türküyü kendi tarzıyla yorumlamasından dolayı Türkiye'de büyük bir kitle tarafından tanındı ve sevildi.
2000 yılında yine Klip Müzik etiketiyle çıkardığı Yollar Hasta Ben Yorgunum isimli albümünde Yollar Hasta Ben Yorgunum, Duman Oldum, Yar Oy, Nöbetteyim, Sen Varya Sen, Boşuna Yollara Bakıp Bekledim, Gel Bu Aşkı Yaşayalım, Zalim Felek, Bitermi Ola, Seni Gidi Çapkın ve Ağlayamamki adlı şarkılarına yer verdi.
6 yıl boyunca albüm çıkarmayan Cansever, 2006 yılında Farklı Yorum isimli albümünü Âti Müzik etiketiyle çıkardı. Bu albümde Aldanma Çocuksun, Eller Aldı, Zalim, Sevmek, Terk Etmek Ne Kadar Kolay, Acıların Kadını, Canım Dediklerim, Bu Şehirde Yaşanmaz, Ağla Gözbebeğim ve Sevgilim Ol adlı şarkılarına yer verdi.
2007 yılında gittiği Almanya'ya yerleşerek burada yaşamaya başladı. 2009 yılında Almanya'da ameliyat oldu. Ameliyatın ardından yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu.
Cansever, Farklı Yorum isimli albümünden sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müzikten uzak kalmıştı. 2013 yılında Deno Records etiketiyle çıkardığı Hey Denysha isimli yabancı albümüyle tekrar gündeme geldi. 2014 yılında Ben Ne Günler Gördüm isimli albümünü Bonus Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Aynı yıl Roman Kızı isimli tekli çalışmasını da Senfoni Müzik etiketiyle yayımladı. 2015 yılında Senfoni Müzik etiketiyle çıkardığı Hala Seviyorum isimli albümünde Duygular Kilitli, Davacıyım, Dön Gayrı, Sevdalandım, Sen Adam Olamazsın, Aman, Bıktım, Hırsımdan Yaşıyorum ve Hala Seviyorum adlı şarkılarına yer verdi.
2016 yılında Ateş Müzik etiketiyle Doya Doya Arabesk isimli albümünü çıkardı. Kime Bu İnat isimli şarkısı milyonlarca dinlemeye ulaşarak hit oldu. 2017 yılında Ateş Müzik etiketiyle yayımlanan Yenildik isimli şarkıda Haktan ile düet yaptı. 2018 yılında Barış ile yaptığı Son Ütücü isimli düetiyle tekrar müzikseverlerle buluştu. 2019 yılında Kobra Murat ve DJ Yılmaz'la birlikte Havalı Geliyor isimli Roman havasını seslendirdi. Çukur adlı dizide de kullanılan bu şarkı, Cansever Müzik etiketiyle çıkardığı Cansever Ce albümünde yer aldı.
2026 yılında lösemi teşhisi konulan Cansever'in Almanya'da tedavi gördüğü açıklanmıştı.