Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı

'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, erkek çocuk annesi olduğunu duyurdu.

Bir dönemin sevilen dizilerinden Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği Ayşe karakteriyle tanınan Belemir Temizsoy, anne oldu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Temizsoy, bebeğiyle birlikte çekilen fotoğrafını "Tanıştığımıza çok memnun oldum küçük bey" notu ve mavi kalp emojisiyle yayımlayarak erkek çocuk annesi olduğunu duyurdu.

İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Takipçileri, "Şansla, bereketle büyüsün", "Annelik sana çok yakıştı" ve "Mutluluğunuz daim olsun" yorumlarıyla oyuncunun sevincine ortak oldu.

Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa süre sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. Bu kez uyuyan bebeğinin fotoğrafını yayımlayan Temizsoy, gönderisine "Ona minik sürprizler yapın" notunu ekledi.