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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, erkek çocuk annesi olduğunu duyurdu.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 1

Bir dönemin sevilen dizilerinden Cennet Mahallesi'nde hayat verdiği Ayşe karakteriyle tanınan Belemir Temizsoy, anne oldu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 2

Temizsoy, bebeğiyle birlikte çekilen fotoğrafını "Tanıştığımıza çok memnun oldum küçük bey" notu ve mavi kalp emojisiyle yayımlayarak erkek çocuk annesi olduğunu duyurdu.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 3

İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Takipçileri, "Şansla, bereketle büyüsün", "Annelik sana çok yakıştı" ve "Mutluluğunuz daim olsun" yorumlarıyla oyuncunun sevincine ortak oldu.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 4

Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa süre sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. Bu kez uyuyan bebeğinin fotoğrafını yayımlayan Temizsoy, gönderisine "Ona minik sürprizler yapın" notunu ekledi.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 5

Geçtiğimiz yıl Mert Can Bakıcı ile evlenen Belemir Temizsoy, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişim kurmayı sürdürüyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 6

30 yaşındaki Temizsoy, oyunculuğun yanı sıra hemşirelik ve güzellik uzmanlığı yapıyor. Yıllar içindeki değişimiyle de sosyal medyada sık sık gündem olan oyuncu, zaman zaman özel hayatından kareler paylaşmayı sürdürüyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 7

Öte yandan Temizsoy, geçtiğimiz aylarda Cennet Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Seyit Karabulut ile yıllar sonra bir araya gelmişti. İkilinin paylaştığı kareler, dizinin hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkarmıştı.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy anne oldu: Bebeğiyle ilk karesini paylaştı 8

Dizide "Aliş" karakterini canlandıran Seyit Karabulut da bugün evli ve bir çocuk babası olarak ekranlardan uzak bir yaşamını sürdürüyor.

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