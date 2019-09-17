BİZE ULAŞIN
Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Şampiyon oyuncuları kimdir? Şampiyon dizisi oyuncuları kimdir sorusuna diziyi merak eden televizyon izleyicileri yanıt aramaya başladı. Peki, Şampiyon dizisi konusu nedir? Kısa sürede büyük beğeni kazanan konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizinin 1.bölümü 12 Eylül Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın oğlunu kurtarmak için giriştiği maceralarının anlatıldığı Şampiyon dizisi oyuncuları kimdir? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 17.09.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 19:39
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10