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Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Şampiyon oyuncuları kimdir? Şampiyon dizisi oyuncuları kimdir sorusuna diziyi merak eden televizyon izleyicileri yanıt aramaya başladı. Peki, Şampiyon dizisi konusu nedir? Kısa sürede büyük beğeni kazanan konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizinin 1.bölümü 12 Eylül Perşembe akşamı yayınlanmıştı. Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın oğlunu kurtarmak için giriştiği maceralarının anlatıldığı Şampiyon dizisi oyuncuları kimdir? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 17.09.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 19:39
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Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?

Şampiyon dizisi oyuncuları kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir? TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şampiyon dizisi oyuncuları ve konusu dizi severler tarafından araştırılıyor. Kafkas lakaplı eski şampiyon bir boksörün, hasta oğlu Güneş'i maddi imkansızlıklar içerisinde kurtarmaya çalıştığı hüzünlü dizi Şampiyon ilk bölümüyle beğeni kazanmıştı. Peki, Şampiyon dizisi oyuncuları kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir? İşte yanıtı!

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Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?

ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur.

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Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?

Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı.

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Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?

Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!

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Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?

ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

17 Aralık 1981, İstanbul doğumlu. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı.

Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. 6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, FOX TV'de yayınlanmış Lale Devri(dizi) adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı.