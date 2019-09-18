Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Kaleli karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz 55'inci böümüyle ekranlarda fırtınalar estirirken, vatandaşlar yeni bölümde neler olacağına dair Tahir Kaleli ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızının nereli olduğu ise çok konuşuldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir Kaleli'si Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek memleketi...