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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Kaleli karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe sosyal medyayı salladı. Sen Anlat Karadeniz 55'inci böümüyle ekranlarda fırtınalar estirirken, vatandaşlar yeni bölümde neler olacağına dair Tahir Kaleli ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızının nereli olduğu ise çok konuşuldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir Kaleli'si Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek memleketi...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 00:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 00:59
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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

Furkan Palalı - Konya

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

Bartu Küçükçağlayan - Eskişehir

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

Hakan Meriçliler - İzmir

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

Meriç Aral - İstanbul

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı

Engin Altan Düzyatan - İzmir