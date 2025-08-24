24 Ağustos 2025, Pazar

Sami Yusuf'tan İstanbul konserinde Filistin'e Türkçe destek

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Yenikapı'da düzenlenen İstanbul konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Sami Yusuf'un konserde Filistin'e Türkçe destek vermesi ise büyük beğeni topladı. Yusuf, yaptığı açıklamada, "Dualarımız sevgimiz selamlarımız soykırıma ve bu zulme direnen Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimize olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda. İnsanlık daima yanınızda." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yusuf'un İstanbul konserinin gelirinden belirli bir kısmı Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 01:39 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 01:43
Sami Yusuf, bugün Festival Park Yenikapı'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir müzik yolculuğu sundu.

Dünya müziği geleneğinin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Yusuf'un İstanbul'da gerçekleştirdiği "Ecstasy: İki Deniz Arasında" konseri büyük ilgi gördü.

Yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşan müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirdi.

Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirdi.

Sami Yusuf'un konserde Filistin'e Türkçe destek vermesi büyük beğeni topladı. Yusuf, yaptığı açıklamada, "Dualarımız sevgimiz selamlarımız soykırıma ve bu zulme direnen Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimize olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda. İnsanlık daima yanınızda." ifadelerini kullandı.

Yusuf'un açıklamalarının tamamı şöyle: "Allah milleti ve bütün insanlığa esirgesin. Allah alemi şerlerden daima muhafaza etsin. Ve dualarımız sevgimiz selamlarımız soykırıma ve bu zulme direnen Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimize olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda. İnsanlık daima yanınızda. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Öte yandan Yusuf'un İstanbul konserinin gelirinden belirli bir kısmı Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.