Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan üzen haber! 10 gün hastanede kalacak
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, üç yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatıyla yaşadığı acının ardından bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ağır bir diz ameliyatı geçireceğini açıklayan Dadgar, 10 gün hastanede kalacağını ve yeniden yürüyebilmesinin birkaç ay sürebileceğini duyurdu.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eşi, İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde ailesinden gelen acı haberle sarsılmıştı. Henüz üç yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini duyuran Dadgar, yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ
İlk açıklamasında konuşacak durumda olmadığını belirten Dadgar, "Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim." ifadelerini kullanmıştı.
Yaşadığı kaybın ardından zor bir dönemden geçen Dadgar, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sağlık sorunları nedeniyle önemli bir operasyon geçireceğini açıklayan ünlü tasarımcı, ameliyatın ardından birkaç ay boyunca yürümekte zorlanacağını ifade etti.
DİZ AMELİYATI OLACAK
Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmadığını belirten Samar Dadgar, hem yas süreciyle hem de sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Sevdiklerinin yanında olmak istediğini ancak yaklaşan ameliyatı nedeniyle bir süre onlardan uzak kalacağını söyleyen Dadgar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek.
Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek. Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım."
"KOMPLE BACAĞI SÖKÜP TAKACAĞIZ GALİBA"
Ameliyat öncesinde hastaneye yatırıldığını da duyuran Samar Dadgar, operasyon tarihinin 9 Kasım Pazartesi olduğunu belirtti. Anestezi değerlendirmesi ve çeşitli tetkikler için hastanede bulunduğunu söyleyen Dadgar, takipçilerini de merak etmemeleri konusunda uyardı.
Süreci esprili bir dille anlatan Dadgar, "Bugünden yatırdılar, anestezi doktoru ve bir sürü tahlil için. Merak etmeyin ben iyiyim. Komple bacağı söküp takacağız galiba (öyle anlatıldı, özeti bu)." ifadelerini kullandı.