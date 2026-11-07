Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eşi, İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde ailesinden gelen acı haberle sarsılmıştı. Henüz üç yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini duyuran Dadgar, yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yaşadığı kaybın ardından zor bir dönemden geçen Dadgar, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sağlık sorunları nedeniyle önemli bir operasyon geçireceğini açıklayan ünlü tasarımcı, ameliyatın ardından birkaç ay boyunca yürümekte zorlanacağını ifade etti.

DİZ AMELİYATI OLACAK

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmadığını belirten Samar Dadgar, hem yas süreciyle hem de sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getirdi. Sevdiklerinin yanında olmak istediğini ancak yaklaşan ameliyatı nedeniyle bir süre onlardan uzak kalacağını söyleyen Dadgar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek.