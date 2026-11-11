Rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, 2024 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çift, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Beril Pozam'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun mutluluğunu yansıtan karelerine Aybüke Pusat, İpek Tuzcuoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, İpek Tenolcay, Evrim Alasya ve İlayda Alişan gibi ünlü isimlerden de beğeni ve yorumlar geldi.