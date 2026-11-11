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Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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'Yalı Çapkını' dizisinin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Beril Pozam ve Ersin Arıcı, ilk kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Hamilelik sürecinden karelerini paylaşan Pozam, büyüyen karnıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı 1

Rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, 2024 yılında hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren ünlü çift, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı 2

Mutlu evliliklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren 30 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı 3

Eşi Ersin Arıcı ve sevimli köpekleriyle birlikte objektif karşısına geçen Pozam, belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı 4

Ünlü oyuncu, ailece verdikleri samimi pozları "Sevdiğim havalar ve sevdiğim" notuyla yayımladı.

Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı 5

Beril Pozam'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun mutluluğunu yansıtan karelerine Aybüke Pusat, İpek Tuzcuoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, İpek Tenolcay, Evrim Alasya ve İlayda Alişan gibi ünlü isimlerden de beğeni ve yorumlar geldi.

Set arkadaşlığı aşka dönüşmüştü! Beril Pozam'ın hamilelik karelerine beğeni yağdı 6

Ünlü çiftin bebeklerine kavuşacakları gün ise şimdiden merakla bekleniyor.

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