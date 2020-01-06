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Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şahan Gökbakar'a tepki yağdı. Gökbakara'a en sert çıkış Yusuf Güney'den geldi. Şahan Gökbakar'a Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Yusuf Güney 'Her durumda devletimize muhalif olup hakaret edeceğinize siz ve sizin gibiler kazandığınız milyonlardan biraz da olsa Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım da bulunsaydınız' dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 17:42
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Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan ve intihar eden Sibel Ünli hakkında Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Gökbakar Ünli'nin karesini paylaşarak, "Uzaklarda değil! İstanbul'da… Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.

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Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!

Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş… Çok üzgünüm Sibel… Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat…" dedi.

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Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!

Oyuncunun bu paylaşımına sosyal medyadan kısa sürede pek çok tepki yağdı.

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Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!

YUSUF GÜNEY SESSİZ KALAMADI!

Bu paylaşıma en ağır tepki ise Yusuf Güney'den geldi. Güney, Gökbakar'ın paylaşımına şunları yazdı:

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Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!

"Öncelikle kardeşimize rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Bu utanç hepimizin; Sibel kardeşimiz gibi nicelerinin acısını yaşadık ama halk olarak komşumuz aç iken biz tok yaşar olduk! Şahan bey size gelince her durumda devletimize muhalif olup hakaret edeceğinize siz ve sizin gibiler kazandığınız milyonlardan biraz da olsa Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım da bulunsaydınız elinizi taşın altına koysaydınız her şeyi devletten beklemeseydiniz ne güzel olurdu!