Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına Yusuf Güney’den sert tepki!
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şahan Gökbakar'a tepki yağdı. Gökbakara'a en sert çıkış Yusuf Güney'den geldi. Şahan Gökbakar'a Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepki gösteren Yusuf Güney 'Her durumda devletimize muhalif olup hakaret edeceğinize siz ve sizin gibiler kazandığınız milyonlardan biraz da olsa Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım da bulunsaydınız' dedi.
Giriş Tarihi: 06.01.2020 17:39Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 17:42