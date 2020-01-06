Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili dikkatleri üzerine çekti. Performansıyla beğeni toplayan usta oyuncu Necip Memili, Cumali Koçavalı rolüyle Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olarak diziye girmişti. Oyunculuğu ile dikkat çeken Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Cukur dizisinin yıldızı Necip Memili aslen nereli?