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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili dikkatleri üzerine çekti. Performansıyla beğeni toplayan usta oyuncu Necip Memili, Cumali Koçavalı rolüyle Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi olarak diziye girmişti. Oyunculuğu ile dikkat çeken Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Cukur dizisinin yıldızı Necip Memili aslen nereli?

Giriş Tarihi: 06.01.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 18:10
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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterine hayat veren Necip Memili yaşıyla merak konusu oldu. Peki Çukur dizisinin yıldızı Necip Memili kaç yaşında? İşte Necip Memili ve birçok ünlü ismin yaşları…

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

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Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili kaç yaşında?

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987