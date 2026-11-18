Gökhan Töre'den şiddet iddialarına sert yanıt!
Eski futbolcu Gökhan Töre, eşi Buket Töre ile ilgili ortaya atılan şiddet ve ayrılık iddialarının ardından sessizliğini bozdu. İddiaları kesin bir dille reddeden Töre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuki süreç başlatacağının sinyalini verdi.
2020 yılında mimar Buket Töre ile dünyaevine giren eski futbolcu Gökhan Töre, bu kez özel hayatına ilişkin iddialarla magazin gündemine geldi. İki kız çocuğu bulunan çift hakkında ortaya atılan iddialar gündem yaratırken, Gökhan Töre'den konuya ilişkin açıklama gecikmedi.
GÖKHAN TÖRE HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR!
İddialara göre öfke kontrolü problemi yaşadığı öne sürülen Gökhan Töre, alkolün etkisiyle kıskançlık krizlerine girerek kasadan çıkardığı silahı eşine doğrulttu. Ayrıca 2 Ekim'de Buket Töre'nin doğum gününde yaşanan tartışmanın ardından eski futbolcunun eşine saldırdığı ve yatak odasının kapısını kırdığı da ileri sürüldü.
Gökhan Töre'nin evde bulunan değerli eşyaları ve eşine ait milyon dolarlık saatleri alarak kasayı boşalttığı, ardından "Seni terk ediyorum" diyerek evden ayrıldığı da iddialar arasında yer aldı.
SOSYAL MEDYADA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Gökhan Töre, Instagram hesabından yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden eski futbolcu, hukuki süreç başlatacağının sinyalini verdi.
Töre, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde şahsım hakkında basında ve çeşitli mecralarda yer alan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haber ve iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır. Bu iddiaları açık ve kesin bir dille reddediyor, kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlara itibar etmemesini rica ediyorum."