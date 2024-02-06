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Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! "Abla-kardeş gibisiniz"

Safir dizisinde 'Feraye' karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız, hem kariyeriyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Magazin gündeminde sıkça yer alan Yağız'ın ailesi de hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fotoğraf altına yapılan yorumlarda ise, "Abla kardeş gibisiniz" gibi ifadeler yer aldı.

Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:39
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Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! Abla-kardeş gibisiniz

ATV'nin popüler dizisi Safir'in başarılı oyuncusu Özge Yağız, güzelliğini annesinden almış! Annesi Filiz Yağız, genç görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun sosyal medydadan paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte, Özge Yağız'ın güzeller güzeli annesi...

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Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! Abla-kardeş gibisiniz

"Yemin" dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde ATV ekranlarında "Safir" dizisinde 'Feraye' karakterine hayat veren güzel oyuncu, sadece kariyeriyle değil, ailesiyle de merak konusu oluyor.

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Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! Abla-kardeş gibisiniz

26 yaşındaki genç oyuncunun annesi Filiz Yağız, görenleri şaşkına uğratıyor. Yağız'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Abla kardeş gibisiniz", "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar geliyor.

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Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! Abla-kardeş gibisiniz

İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Safir’in Feraye’si Özge Yağız’ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! Abla-kardeş gibisiniz

Merve Boluğur