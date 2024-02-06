Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! "Abla-kardeş gibisiniz"

Safir dizisinde 'Feraye' karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız, hem kariyeriyle hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Magazin gündeminde sıkça yer alan Yağız'ın ailesi de hayranları tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fotoğraf altına yapılan yorumlarda ise, "Abla kardeş gibisiniz" gibi ifadeler yer aldı.