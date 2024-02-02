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Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! "Rehabilitasyon merkezi gibi"

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in başrol oyuncularından Gizem Karaca, canlandırdığı Güneş karakteriyle ekranlara geri döndü. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşmişti. Lüks evinden paylaşımlar yapan güzel oyuncunun evi görenleri hayran bıraktı. İşte Gizem Karaca'nın doğa ile iç içe olan lüks evinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:49
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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! Rehabilitasyon merkezi gibi

Güzel Köylü dizisiyle de tanınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, evliliklerinin ardından İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başladı. İşte ünlü çiftin doğa ile iç içe olan havuzlu evi...

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! Rehabilitasyon merkezi gibi

Ekranların sevilen isimlerinden olan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evliliği sonrası İstanbul'u terk etti.

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! Rehabilitasyon merkezi gibi

Ekranların sevilen isimlerinden olan Gizem Karaca, Kemal Ekmekçi ile evliliği sonrası İstanbul'u terk etti.

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! Rehabilitasyon merkezi gibi

EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Ege'de köy hayatı yaşayan Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

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Safir dizisinin Güneş’i Gizem Karaca’nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! Rehabilitasyon merkezi gibi

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul'u sevmiyor, ben onu İzmir'den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya'da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.