02 Şubat 2024, Cuma
Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! "Rehabilitasyon merkezi gibi"
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in başrol oyuncularından Gizem Karaca, canlandırdığı Güneş karakteriyle ekranlara geri döndü. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşmişti. Lüks evinden paylaşımlar yapan güzel oyuncunun evi görenleri hayran bıraktı. İşte Gizem Karaca'nın doğa ile iç içe olan lüks evinden görüntüler...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:49
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