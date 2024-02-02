Safir dizisinin Güneş'i Gizem Karaca'nın lüks evinde yok yok! Resmen köy hayatı yaşıyor! "Rehabilitasyon merkezi gibi"

Güzel Köylü dizisiyle de tanınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, evliliklerinin ardından İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başladı. İşte ünlü çiftin doğa ile iç içe olan havuzlu evi...