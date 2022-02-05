05 Şubat 2022, Cumartesi
Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer'den kayıtsız kalamadı
Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Paylaşımlarına bir yenisini ekleyen yakışıklı oyuncu, mutfaktaki marifetlerini gösterdi. Bir süredir mutfak eğitimi alan Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'a, bebek bekleyen eşi Başak Dizer'den gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 05.02.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 12:24
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