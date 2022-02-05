05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer'den kayıtsız kalamadı

Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer'den kayıtsız kalamadı

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Paylaşımlarına bir yenisini ekleyen yakışıklı oyuncu, mutfaktaki marifetlerini gösterdi. Bir süredir mutfak eğitimi alan Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'a, bebek bekleyen eşi Başak Dizer'den gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 12:24
  • 1
  • 12
Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer’den kayıtsız kalamadı

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Instagram hesabında yeni bir paylaşım geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer’den kayıtsız kalamadı

Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

  • 3
  • 12
Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer’den kayıtsız kalamadı

Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini yaptığı paylaşımla ortaya koydu. Aşçılığa büyük ilgi duyan ve hobi olarak öğrenen Tatlıtuğ'a dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

  • 4
  • 12
Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer’den kayıtsız kalamadı

En dikkat çeken yorum ise Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den geldi. "Şekerci mi baban senin?" yazan Dizer, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

  • 5
  • 12
Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer’den kayıtsız kalamadı

ŞİMDİDEN TEKLİF YAĞIYOR

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, bebek heyecanı yaşarken, firmalar arasında da adeta rekabet başladı. Minik Tatlıtuğ'a bebek bezinden pusete kadar birçok firmadan şimdiden teklifler geliyor.