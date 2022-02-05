Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Başak Dizer’den kayıtsız kalamadı

Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini yaptığı paylaşımla ortaya koydu. Aşçılığa büyük ilgi duyan ve hobi olarak öğrenen Tatlıtuğ'a dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.