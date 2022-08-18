18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına üçüncü günde de devam ediliyor. Davanın üçüncü günü müştekilerin dinlenmesiyle başladı. İddianamedeki bir numaralı müşteki olan Ece Erken duruşmaya katılmadı. Suphi Malgaz mahkemede ifade değiştirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:51
  • 1
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş şoförü ise yaralı kurtulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da arasında olduğu 20 sanık hakkında dava açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü celsesine 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun da avukatlarıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmaya Ece Erken yine katılmadı.

  • 3
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün müştekilerin dinlenmesine başlandı. İlk olarak sanıklardan Gökhan Karakan'ın daire satışı yüzünden anlaşmazlık yaşadığını ve kendisini dolandırdığını iddia ettiği Suphi Malgaz ifade verdi.

  • 4
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

Emniyetteki ifadesinde Gökhan Karakan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "10 bin dolara adam öldürüyorlar. Ben de ağabeylerimi yollayacağım dedi" diyen Suphi Malgaz mahkemede ifade değiştirdi.

  • 5
  • 10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Malgaz mahkemede verdiği ifadede, "Emniyette verdiğim ifadeleri polislerin yönlendirmesiyle verdim. Gökhan beni tehdit etmedi" dedi. Yine emniyetteki ifadesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı olduğunu söyleyen Suphi Malgaz mahkemedeki ifadesinde ise, "Şafak benim avukatım değil, kendisinde vekaletim yok. Bir davama girmişliği yoktur. Sadece arkadaşımdı" dedi.