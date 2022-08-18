18 Ağustos 2022, Perşembe
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmasına üçüncü günde de devam ediliyor. Davanın üçüncü günü müştekilerin dinlenmesiyle başladı. İddianamedeki bir numaralı müşteki olan Ece Erken duruşmaya katılmadı. Suphi Malgaz mahkemede ifade değiştirdi.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:51
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