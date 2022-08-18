Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde yeni gelişme! İfadesini değiştirdi: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Malgaz mahkemede verdiği ifadede, "Emniyette verdiğim ifadeleri polislerin yönlendirmesiyle verdim. Gökhan beni tehdit etmedi" dedi. Yine emniyetteki ifadesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı olduğunu söyleyen Suphi Malgaz mahkemedeki ifadesinde ise, "Şafak benim avukatım değil, kendisinde vekaletim yok. Bir davama girmişliği yoktur. Sadece arkadaşımdı" dedi.