Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Kurtlar Vadisi'nde Memati karakteriyle zirveye çıkan oyunculuk kariyeriyle herkesi şaşırtan usta oyuncu Gürkan Uygun'un son hali görenleri şoke etti. Eski dinamik genç halinden eser kalmayan Gürkan Uygun, sahilde verdiği pozla sevenlerine "Bu ne hal Memati" dedirtti. İşte Gürkan Uygun ve diğer Kurtlar Vadisi oyuncularının son hali…