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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Kurtlar Vadisi'nde Memati karakteriyle zirveye çıkan oyunculuk kariyeriyle herkesi şaşırtan usta oyuncu Gürkan Uygun'un son hali görenleri şoke etti. Eski dinamik genç halinden eser kalmayan Gürkan Uygun, sahilde verdiği pozla sevenlerine "Bu ne hal Memati" dedirtti. İşte Gürkan Uygun ve diğer Kurtlar Vadisi oyuncularının son hali…

Giriş Tarihi: 19.08.2022 01:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 01:03
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

İşte Kurtlar Vadisi oyuncuları ve diğer ünlü oyuncuların son halleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Sönmez Atasoy

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un eski halinden eser yok şimdi!

Özgü Namal