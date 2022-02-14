14 Şubat 2022, Pazartesi
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. Gelen bebek haberi ise sevenlerini sevince boğdu. Erkek bebek bekleyen çift anne baba olmak için gün sayarken Başak Dizer'den gelen fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Dizer'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in yeni pozları...
Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:09
- 1
- 54
- 2
- 54
- 3
- 54
- 4
- 54
- 5
- 54