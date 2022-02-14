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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. Gelen bebek haberi ise sevenlerini sevince boğdu. Erkek bebek bekleyen çift anne baba olmak için gün sayarken Başak Dizer'den gelen fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Dizer'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in yeni pozları...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:09
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

6 yıl önce Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Anne baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebekleri daha doğmadan magazinin gözdesi oldu. Birçok markadan çifte bebekleriyle rol almaları için reklam teklifi yağdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Hamileliğin çok yakıştırıldığı konuşulan Başak Dizer'den karnı burnunda yeni poz geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Karın keyfini çıkaran güzel modacı Başak Dizer'in beyazlar içindeki hamilelik pozuna adeta beğeni yağdı...

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

İşte o pozlar...