Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve televizyonda efsane olmuş birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız oyuncularından olan Köseoğlu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.