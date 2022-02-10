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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve televizyonda efsane olmuş birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız oyuncularından olan Köseoğlu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:17
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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

Aşk-ı Memnu'dan Muhteşem Yüzyıl'a kadar birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı.

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

İşte Hayal Köseoğlu ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki inanılmaz değişimi…

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

Gökçe Bahadır

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

Gökçe Bahadır

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı

Gökçe Bahadır