10 Şubat 2022, Perşembe
Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz halini göre tanıyamadı
Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve televizyonda efsane olmuş birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğuyla son dönemin yıldız oyuncularından olan Köseoğlu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:17
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