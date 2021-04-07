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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Gözde Seda Altuner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:40
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla sosyal medyayı sallayan Gözde Seda Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Cansu Dere - 14 Ekim 1980

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Engin Akyürek - 12 Ekim 1981

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986