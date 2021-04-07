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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı
Sadakatsiz dizisindeki performansıyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Gözde Seda Altuner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 16:39Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:40