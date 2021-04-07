Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner'in yaşı olay oldu! Duyan inanamadı

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Gözde Seda Altuner, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide Melis Sezen'in canlandırdığı Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, yaşıyla merak konusu oldu. Altuner'in yaşını duyanlar inanamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Gözde Seda Altuner'in yaşı...