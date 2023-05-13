Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

Bir terslik olduğunu anlayıp sordukça herkese bin tane yalan söylediniz. Ne bir pişmanlık, ne bir üzüntü ne de bir özrünüz oldu. 'Siz nasıl hekimsiniz' demeden önce nasıl insansınız; bir hayatı bitirdiniz... Huzurla uyu prenses."