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Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber geçtiğimiz günlerde köpeği Dolly'i Beykoz'daki bir veterinere tıraş ettirmek için bıraktı. Ancak birkaç saat sonra Dolly'nin cansız bedeniyle karşılaşan Işıl Reçber hayatının şokunu yaşadı. 7 yıldır baktığı köpeğini kaybeden ve sorumluların cezasını bulması için hukuk mücadelesi başlatan Işıl Reçber "Benim prensesim ihmalden, dikkatsizlikten öldü" dedi.

Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:08
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Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

Gözü gibi baktığı minik köpeği Dolly'yi Beykoz'daki bir veteriner kliniğine tıraş ettirmek için bırakan Işıl Reçber, birkaç saat sonra Dolly'nin cansız bedenini aldı.

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Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

7 yıldır baktığı köpeğinin ölümüyle yıkılan Reçber duygularını sosyal medyasından şöyle isyan etti:

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Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

"Bu bebeği yıkarken şoka nasıl soktunuz, solunumunu nasıl durdurdunuz, nasıl kalp krizi geçirttiniz? Yaptığınız yanlışı düzeltmek için bize haber vermeden panikle yanlış müdahale ettiniz.

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Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

Bir terslik olduğunu anlayıp sordukça herkese bin tane yalan söylediniz. Ne bir pişmanlık, ne bir üzüntü ne de bir özrünüz oldu. 'Siz nasıl hekimsiniz' demeden önce nasıl insansınız; bir hayatı bitirdiniz... Huzurla uyu prenses."

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Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”

Halen şokta olan ve Dolly için hukuk mücadelesi başlatan Reçber Sabah'tan Bülent Cankurt'a şu açıklamalarda bulundu: