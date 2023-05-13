13 Mayıs 2023, Cumartesi
Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber’i yıkan ölüm! Hukuk mücadelesi başlattı: “Prensesim ihmalden öldü”
Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber geçtiğimiz günlerde köpeği Dolly'i Beykoz'daki bir veterinere tıraş ettirmek için bıraktı. Ancak birkaç saat sonra Dolly'nin cansız bedeniyle karşılaşan Işıl Reçber hayatının şokunu yaşadı. 7 yıldır baktığı köpeğini kaybeden ve sorumluların cezasını bulması için hukuk mücadelesi başlatan Işıl Reçber "Benim prensesim ihmalden, dikkatsizlikten öldü" dedi.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:08
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