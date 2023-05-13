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İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi aşkını böyle ilan etti

Naz Çağla Irmak ile ilişkisini geçtiğimiz yıl sessiz sedasız sonlandıran Sarp Levendoğlu, şarkıcı Deniz Sipahi ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü isimlerle ilgili iddialar doğru çıktı. Deniz Sipahi, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla birlikteliklerini ilan etti. İşte Sarp Levendoğlu ve Deniz Sipahi'nin aşk karesi...

Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:39
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İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi’nin aşkını böyle ilan etti

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Sarp Levendoğlu Birce Akalay, 2014 yılının ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği çok uzun sürmemişti.

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İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi’nin aşkını böyle ilan etti

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

10 Ocak 2017'de Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvuran Levendoğlu, 'şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle, Akalay'dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti. Ünlü isimler, 2017'nin ilk günlerinde Anadolu Aile Mahkemesi'nde evliliklerini tek celsede noktalamışlardı. İkili, birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmamıştı.

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İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi’nin aşkını böyle ilan etti

NAZ ÇAĞLA IRMAK İLE SESSİZ SEDASIZ AYRILMIŞLARDI

Levendoğlu boşanmanın hemen ardından Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi’nin aşkını böyle ilan etti

Derya Şensoy ile birlikteliğini noktaladıktan 6 ay sonra da kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikteliklerini sosyal medyadan ilan eden çift, birlikte ilk kez 'Amacı Olmayan Grup' filminin galasında görüntülenmişlerdi.

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İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi’nin aşkını böyle ilan etti

AŞKIN İLK KARESİ

Naz Çağla Irmak'tan ile ilişkisini geçtiğimiz yıl sessiz sedasız sonlandıran Levendoğlu'nun adı bir süredir şarkıcı Deniz Sipahi ile anılıyordu.