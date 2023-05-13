İddialar doğru çıktı! Sarp Levendoğlu ile şarkıcı Deniz Sipahi aşkını böyle ilan etti

Naz Çağla Irmak ile ilişkisini geçtiğimiz yıl sessiz sedasız sonlandıran Sarp Levendoğlu, şarkıcı Deniz Sipahi ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü isimlerle ilgili iddialar doğru çıktı. Deniz Sipahi, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla birlikteliklerini ilan etti. İşte Sarp Levendoğlu ve Deniz Sipahi'nin aşk karesi...