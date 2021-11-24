24 Kasım 2021, Çarşamba
Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek
Koronavirüs salgını öncesi Avrupa'da gerçekleşecek turne için Rıza Cerit ile anlaşan Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, 500 bin Euro'luk anlaşma karşılığında 200 bin Euro ödeme aldı. Salgın nedeniyle konserler iptal edilince Reynmen 200 bin Euro'yu iade etmedi. Rıza Cerit, mahkemeye başvurarak açtığı milyonluk davayı kazandı.
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:24
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