Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

DAVA AÇILDI

Rıza Cerit avukatı Eda Salman İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede, "Riba Events, konserler için Reynmen'e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz" denildi.