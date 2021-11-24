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Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

Koronavirüs salgını öncesi Avrupa'da gerçekleşecek turne için Rıza Cerit ile anlaşan Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, 500 bin Euro'luk anlaşma karşılığında 200 bin Euro ödeme aldı. Salgın nedeniyle konserler iptal edilince Reynmen 200 bin Euro'yu iade etmedi. Rıza Cerit, mahkemeye başvurarak açtığı milyonluk davayı kazandı.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:24
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Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

Organizasyon şirketi Riba Events aracılığıyla Avrupa'da gerçekleşecek 500 bin Euro'luk turne için Rıza Cerit ile Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş arasında Eylül 2019 yılında imzalar atıldı. Riba Events, konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapıldı.

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Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

KONSERLER İPTAL OLDU

Ancak salgın nedeniyle 2020 Mart'ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları getirilince konserler iptal oldu. İddiaya göre Fenomen Reynmen ödenen 200 bin Euro'yu geri iade etmedi.

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Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

DAVA AÇILDI

Rıza Cerit avukatı Eda Salman İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede, "Riba Events, konserler için Reynmen'e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz" denildi.

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Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

200 BİN EURO'YU İADE EDECEK

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Rıza Cerit'in avukatı Eda Salman ve Reynmen'in avukatı katılım sağladı.

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Reynmen milyonluk davayı kaybetti! Faiziyle birlikte ödeyecek

Mahkeme davanın kabulüne ve Reynmen'in 200 bin Euro'yu dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizle ödeyecek.