Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…

Atv ekranlarında izlenme kıran Kuruluş Osman'da Mari karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonda kadroya katılan Korkmaz diziseverler tarafından mercek altına alındı. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyurmasının ardından kariyerindeki yükselişini sürdüren oyuncu güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi ise olay oldu. Usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...