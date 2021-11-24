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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…

Atv ekranlarında izlenme kıran Kuruluş Osman'da Mari karakterine hayat veren Şeyma Korkmaz, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonda kadroya katılan Korkmaz diziseverler tarafından mercek altına alındı. 'Beni Affet' dizisiyle adını duyurmasının ardından kariyerindeki yükselişini sürdüren oyuncu güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Özel hayatıyla mercek altına alınan Korkmaz'ın eşi ise olay oldu. Usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Şeyma Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:47
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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da canlandırdığı Mari karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Korkmaz, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…

Korkamaz'ın usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…

İşte Şeyma Korkmaz başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…

NERGİS ÖZTÜRK - CEMAL TOKTAŞ

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Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz’ın eşi de tanıdık çıktı! Meğer usta oyuncuyla…