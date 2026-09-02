"Parayı aldı tanıtımı yapmadı" Vedat Milor'un güvenilirliğine gölge düşüren iddia

Vatandaşın güvenini kazanan gurmelerden Vedat Milor hakkında ortaya atılan 9 bin avroluk tanıtım anlaşması iddiası gündem oldu. Erenköy'deki işletme sahibinin, çekim yapılmasına rağmen vaat edilen paylaşımların yayımlanmadığını öne sürmesi dikkat çekti.

Yıllardır farklı restoranları ziyaret ederek yemeklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vedat Milor'un adı, bu kez bir tanıtım anlaşması iddiasıyla gündeme geldi.

9 BİN EUROLUK TANITIM İDDİASI Günaydın yazarı Ömer Karahan, 2 Eylül 2026 tarihli köşe yazısında Vedat Milor hakkında ortaya atılan iddiaları kaleme aldı. Karahan, söz konusu iddianın sıradan bir reklam anlaşmazlığından öteye geçtiğini belirterek, bir yemek eleştirmeninin en önemli değerinin güvenilirliği olduğuna dikkat çekti.

İddiaya göre Erenköy'deki bir işletmenin sahibi, Vedat Milor ile 9 bin euro karşılığında bir tanıtım anlaşması yapıldığını öne sürdü. İşletme sahibinin iddiasını desteklemek amacıyla bazı WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve işletme içi kamera kayıtlarının bulunduğunu söylediği aktarıldı. Ancak söz konusu iddiaların henüz doğrulanmadığı ve bunların işletme sahibinin beyanları olduğu özellikle vurgulandı.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA "GÜVEN" VAR Vedat Milor, yıllardır restoran ve lokantalara yaptığı ziyaretler, yemeklere ilişkin yorumları ve verdiği puanlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Milor'un değerlendirmelerinin kamuoyunda karşılık bulmasının en önemli nedenlerinden biri ise bağımsız hareket ettiği yönündeki algı oldu. Bu nedenle gündeme gelen 9 bin euro tanıtım iddiası, yalnızca bir reklam anlaşmasının yapılıp yapılmadığı sorusunu değil, aynı zamanda Milor'un değerlendirmelerindeki bağımsızlığı da tartışmaya açtı. Bir restoran eleştirmeninin reklam ve tanıtım çalışmaları yapması elbette mümkün. Ancak ticari bir iş birliği söz konusu olduğunda bunun izleyiciye ve okuyucuya açıkça belirtilmesi, reklam ile bağımsız eleştiri arasındaki sınırın korunması önem taşıyor.

VEDAT MİLOR'UN ESKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEME GELDİ İddiaların ardından Vedat Milor'un geçmiş yıllarda yaptığı bazı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı. Milor, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, bir restoran eleştirmeni olarak restoranlardan para almadığını ve hesaplarını kendisinin ödediğini ifade etmişti. Milor, başka bir paylaşımında da restoran ziyaretlerini para karşılığında gerçekleştirmediğini vurgulamıştı.