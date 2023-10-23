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Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisi de Adli Tıp'a sevk edildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet davasında önemli gelişme yaşandı. Birbirleri hakkında skandal suçlamalarda bulunan eski eşler hakkında mahkemeden önemli bir adım geldi. Çocukları korumak için harekete geçen mahkeme, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:22
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Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisini de Adli Tıp’a sevk edildi

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları Mina Ve Poyraz'ın velayet davasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

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Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisini de Adli Tıp’a sevk edildi

MAHKEMEDEN HASTANELERE DETAYLI YAZI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasında mahkeme, Okan Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi, Özel Acıbadem Maslak Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri'ne yazı yazılarak davalı ve davacının epikriz raporları, reçeteleri ve hastanede bulunan tüm kayıtlarının gönderilmesini istedi.

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Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisini de Adli Tıp’a sevk edildi

"EBEVEYNLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLİYORLAR MI" HAMLESİ

Mahkeme ayrıca, hem Deniz Uğur hem Reha Muhtar yönünden dikkat çeken bir karara da imza attı. İstanbul Adli Tip Kurumu'nun mahkemeye bildireceği bir randevu gününde iki tarafın da fotoğraf ve kimliklerini hazır bulundurup Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

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Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisini de Adli Tıp’a sevk edildi

Mahkeme Adli Tıp'tan tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda çocuklarına karşı ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi.

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Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisini de Adli Tıp’a sevk edildi

MAHKEME ÇOCUKLARIN DURUMUNU DA İNCELİYOR

Çocuklardan Poyraz hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına, bunun için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar veren mahkeme aylık periyotlar halinde çocuk ile yapılan görüşmelere ilişkin tutanağın gönderilmesini kararlaştırdı.