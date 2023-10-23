23 Ekim 2023, Pazartesi
Reha Muhtar ve Deniz Uğur davasında flaş gelişme! İkisi de Adli Tıp'a sevk edildi
Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet davasında önemli gelişme yaşandı. Birbirleri hakkında skandal suçlamalarda bulunan eski eşler hakkında mahkemeden önemli bir adım geldi. Çocukları korumak için harekete geçen mahkeme, tarafları Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, ebeveynlik görevini yerine getirmelerine engel teşkil edebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunup bulunmadığı konusunda rapor hazırlamasını istedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:22
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