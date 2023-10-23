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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları Lalin 3 yaşına bastı. Ünlü çift hayranları ve yakınlarına Lalin'e doğum gününde hediye almamalarını, bunun yerine bağış yapmalarını istedi. Minik Lalin için çiftin fanları bağış sırasına girdi.