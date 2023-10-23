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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları Lalin 3 yaşına bastı. Ünlü çift hayranları ve yakınlarına Lalin'e doğum gününde hediye almamalarını, bunun yerine bağış yapmalarını istedi. Minik Lalin için çiftin fanları bağış sırasına girdi.

Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:36
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin, önceki gün 3 yaşına bastı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Çiftin fanları ise Lalin için bir sürpriz hazırladı. Lalin adına Down Sendromlu çocuklar için, sokak hayvanları için bağış yapan fanlar, bir adette fidan dikti.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Ünlü çift, hayranları ve yakınlarından da Lalin'e doğum gününde hediye almamalarını, bunun yerine Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulunmalarını istediler.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Bunun üzerine sevenleri bağış sırasına girdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Lalin'in doğum gününü kutlayan fanlar, "Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Kıymetlimizsin. Yeni yaşında bizden de sana birkaç hediye var. Melek annen, sana anlayabileceğin şekilde anlatır. Şimdi anlamasanda, ileride büyüdün zaman tebessüm ile görürsün. Doğum günün nasıl güzelliklere vesile oldu. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın, kuşlar uçsun, bahar koksun. Bizim küçük meleğimiz'' notunu düştü.