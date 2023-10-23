Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in doğum gününde iyilik yarışı! Sevenleri bağış sırasına girdi

Lalin'in doğum gününü kutlayan fanlar, "Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Kıymetlimizsin. Yeni yaşında bizden de sana birkaç hediye var. Melek annen, sana anlayabileceğin şekilde anlatır. Şimdi anlamasanda, ileride büyüdün zaman tebessüm ile görürsün. Doğum günün nasıl güzelliklere vesile oldu. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın, kuşlar uçsun, bahar koksun. Bizim küçük meleğimiz'' notunu düştü.