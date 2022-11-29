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Haberler Galeri Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı, Recep İvedik serisinin yedincisi kısa bir süre sonra vizyona girecek. Filmden ilk fragman yayınlandı ve Recep İvedik hayranları "Recep İvedik 7 filmi konusu nedir, nerede çekiliyor?","Recep İvedik, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Şahan Gökbakar'ın yeni filmiyle ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:25
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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

Komedyen Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7 yakında izleyicisiyle buluşacak. Ünlü komedyenin senaryosunu yazıp, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminden ilk fragman ise yayınlandı.Şimdiye kadar toplam 6 filmi çekilen Recep İvedik serisi, Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, hangi platformda? Recep İvedik yeni filmi hakkında merak edilenler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

RECEP İVEDİK 7 HANGİ PLATFORMDA?

Recep İvedik 7, bu sefer beyaz perde yerine dijital platform olan Disney Plus'ta yayınlanacak.

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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

RECEP İVEDİK YAYIN TARİHİ!

Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi Şahan Gökbakar tarafından duyuruldu. Buna göre; Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022'de vizyona girecek.

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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!
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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NEDİR?

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.