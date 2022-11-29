Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı, Recep İvedik serisinin yedincisi kısa bir süre sonra vizyona girecek. Filmden ilk fragman yayınlandı ve Recep İvedik hayranları "Recep İvedik 7 filmi konusu nedir, nerede çekiliyor?","Recep İvedik, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Şahan Gökbakar'ın yeni filmiyle ilgili tüm merak edilenler...