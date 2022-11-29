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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca'nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca'nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın hayatı oldukça merak edilen konular arasında… ATV'de izleyicisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu Özgü Namal'la dillere destan bir aşk yaşadığı fakat 6 yıl sonra ayrıldıkları biliniyor. Özgü Namal ile yollarını ayırdıktan 4 sene sonra Kaynarca başka biriyle evlenmiş fakat bu evliliği kısa sürmüştü. Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eski eşi bakın kim çıktı?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:36
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın özel hayatı mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

Usta oyuncunun Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını bilmeyen yok.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

1 YILLIK EVLİLİĞİNİ KİMSE BİLMİYOR

Ancak Oktay Kaynarca'nın 2012 - 2013 yılları arasında başından geçen evliliği pek bilen yok.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

HADİSE'NİN ESKİ EŞİ MEHMET DİNÇERLER