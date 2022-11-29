Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca'nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın hayatı oldukça merak edilen konular arasında… ATV'de izleyicisiyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu Özgü Namal'la dillere destan bir aşk yaşadığı fakat 6 yıl sonra ayrıldıkları biliniyor. Özgü Namal ile yollarını ayırdıktan 4 sene sonra Kaynarca başka biriyle evlenmiş fakat bu evliliği kısa sürmüştü. Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eski eşi bakın kim çıktı?