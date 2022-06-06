06 Haziran 2022, Pazartesi
Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?
Killa Hakan öldü mü? Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan'ın sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığını duyurmasının ardından ünlü rapçinin sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamanın ardından "Killa Hakan öldü mü?" sorusu en çok aranılanlar arasında yer aldı. Rapçi Ceza son durumu paylaştı. Peki, Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?
Giriş Tarihi: 06.06.2022 16:35
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