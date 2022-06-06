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Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

Killa Hakan öldü mü? Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan'ın sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığını duyurmasının ardından ünlü rapçinin sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamanın ardından "Killa Hakan öldü mü?" sorusu en çok aranılanlar arasında yer aldı. Rapçi Ceza son durumu paylaştı. Peki, Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 16:35
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Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın yakın arkadaşı olan Ceza lakabıyla tanınan rapçi Bilgin Özçalkan, Killa Hakan'ın son sağlık durumunu paylaştı. Ünlü rapçinin yoğun bakıma alınmasının ardından sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Rapçi Massaka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanarak Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu.

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Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Massaka, daha sonra Killa Hakan'ın hayranlarına uyarıda bulundu ve "Ortalıkta dönen yanlış bilgilere, başka yerlerden duyduklarınıza itibar etmeyin. Bizim dışımızda açıklama yapanları ciddiye almayın. Gelişme olduğunda sizi habersiz bırakmayacağız, dualarınızı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

"DURUMU AĞIRLAŞTI"

Massaka, Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle duyurdu:

"Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun."

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Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

"DUALARIMIZA İHTİYACI VAR"

Rapçi Ceza da sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ceza, yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.