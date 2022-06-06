Rapçi Ceza kötü haberi duyurdu! Killa Hakan öldü mü, sağlık durumu nasıl? Killa Hakan neden yoğun bakıma alındı?

"DUALARIMIZA İHTİYACI VAR"

Rapçi Ceza da sosyal medya hesabından Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ceza, yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.